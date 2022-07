Conti pubblici | Unimpresa | Entro la fine della legislatura 341 miliardi di debito da rinnovare

Pubblicità

infoiteconomia : Crisi governo: Equita, scenario positivo conti pubblici nel breve termine - unimpresa : ?? CONTI PUBBLICI: UNIMPRESA, ENTRO LEGISLATURA 341 MILIARDI DEBITO DA RINNOVARE - maxcarta67 : Forse l’ipotesi di un governo tecnico che faccia quel che va fatto e metta al sicuro conti pubblici e #PNRR sarebbe… - maxcarta67 : la prossima legge di bilancio, con il prezzo dei combustibili alle stelle e l’inflazione crescente, dovrà essere ri… - nikinik64773225 : RT @EstateMartino: @vesponethebest @nikinik64773225 Comunque Draghi vuole scappare perché vedendo i conti dello stato, per come ne parlano… -

Agenzia askanews

In fin deiciò che conta in una Pubblica Amministrazione, che ha l'onere di curare nel migliore dei modi gli interessialla cui cura è preposta, è proprio questo.... i lavori sono ancora in alto mare: occorre trovare un meccanismo che non penalizzi troppo chi non riesce a entrare nell'attuale senza gravare ulteriormente sui. Il rischio è che, ... Draghi: molto bene dati conti pubblici, spazio per aiuti L’Europa deve fare i conti con le ritorsioni della Russia sul gas Mercoledì ... dal divieto di mantenere il termostato dell’aria condizionata al di sotto dei 25 gradi negli edifici pubblici o nei ...Superbonus, Ance ER: no alla disinformazione Il Presidente di Ance Emilia Romagna, Leonardo Fornaciari, a margine della presentazione dei dati, ha affermato che “la misura espansiva del 110%, che non ...