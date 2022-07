Conte valuta se ritirare i ministri dal governo, nuovo vertice del M5s (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Mattinata di incontri, per Giuseppe Conte, nella sede del M5s, il giorno dopo la mancata fiducia al governo sul dl aiuti e le conseguenti dimissioni del premier Mario Draghi. Occhi puntati, dunque, a mercoledì prossimo, giorno in cui il presidente del Consiglio si ripresenterà alle Camere per valutare se vi siano i margini per proseguire o se la sua esperienza a Palazzo Chigi sarà da considerarsi ufficialmente conclusa. Uno dei temi principali, è l'atteggiamento che assumerà M5s, se cioè Conte e i suoi siano disposti a fare parzialmente dietro-front e garantire una forma di sostegno all'esecutivo guidato da Draghi, o se la chiusura è da considerarsi insanabile. In quest'ottica, è rilevante comprendere se la delegazione governativa del Movimento resterà al suo posto fino alla verifica parlamentare, o se ci ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Mattinata di incontri, per Giuseppe, nella sede del M5s, il giorno dopo la mancata fiducia alsul dl aiuti e le conseguenti dimissioni del premier Mario Draghi. Occhi puntati, dunque, a mercoledì prossimo, giorno in cui il presidente del Consiglio si ripresenterà alle Camere perre se vi siano i margini per proseguire o se la sua esperienza a Palazzo Chigi sarà da considerarsi ufficialmente conclusa. Uno dei temi principali, è l'atteggiamento che assumerà M5s, se cioèe i suoi siano disposti a fare parzialmente dietro-front e garantire una forma di sostegno all'esecutivo guidato da Draghi, o se la chiusura è da considerarsi insanabile. In quest'ottica, è rilevante comprendere se la delegazione governativa del Movimento resterà al suo posto fino alla verifica parlamentare, o se ci ...

