Conte come Salvini al Papeete: il fotomontaggio di Fraccaro contro il leader M5s (Di venerdì 15 luglio 2022) Giuseppe Conte come Matteo Salvini al Papeete. Il fotomontaggio lo pubblica sul suo stato di Whasapp Riccardo Fraccaro, ex ministro e big del M5s. Nell'immagine si vede l'ex presidente del Consiglio a torso nudo tra due dj nello stabilimento di Milano Marittima. Praticamente è la foto di Matteo Salvini del 2019, quando dal Papeete decise di staccare la spina dall'esecutivo gialloverde. La provocazione di Fraccaro è il termometro del malessere che si registra in questo momento nel M5s. Il partito è spaccato tra chi chiede la rottura con il governo e chi vuole andare avanti con Draghi.

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - gennaromigliore : Come purtroppo sapevamo, #Conte sta trascinando il Paese in una crisi al buio per assecondare la peggiore delle colpe: la sua vanità - Ettore_Rosato : È stato Presidente del Consiglio per oltre due anni presentandosi come uno responsabile, adesso fa cadere il govern… - Matteoindiani : RT @ilfoglio_it: Giuseppe Conte come Matteo Salvini al Papeete. Il fotomontaggio lo ha pubblica tosul suo stato di Whasapp Riccardo Fraccar… - Carbonio13 : RT @HSkelsen: Sono talmente disgustato da questa situazione, creata da Conte e dal M5S, questo deve essere ben chiaro, che viene la nausea… -