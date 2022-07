Conte come Salvini al Papeete col mojito, il fotomontaggio al veleno del grillino Fraccaro (subito rimosso) (Di venerdì 15 luglio 2022) Postato e subito rimosso dalle “story” di Whatsapp, il fotomontaggio in cui la faccia di Giuseppe Conte appare sul corpo di Matteo Salvini a torso nudo, all’epoca dell’estate del Papeete (2019), con tanto di mojito in mano e nerboruti e tatuati amici attorno, non è passato inosservato. Anche perché a pubblicarlo è stato Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario all’epoca del governo Conte, ma attuale esponente del MoVimento. Sebbene l’immagine sia stata cancellata sono stati in molti ad accorgersene e a farla girare nelle chat grilline e non, fino a che Simone Canettieri de Il Foglio l’ha pubblicata sul sito del quotidiano. Nei retroscena giornalistici e non il paragone con l’estate in cui a sorpresa Matteo Salvini ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Postato edalle “story” di Whatsapp, ilin cui la faccia di Giuseppeappare sul corpo di Matteoa torso nudo, all’epoca dell’estate del(2019), con tanto diin mano e nerboruti e tatuati amici attorno, non è passato inosservato. Anche perché a pubblicarlo è stato Riccardo, ex sottosegretario all’epoca del governo, ma attuale esponente del MoVimento. Sebbene l’immagine sia stata cancellata sono stati in molti ad accorgersene e a farla girare nelle chat grilline e non, fino a che Simone Canettieri de Il Foglio l’ha pubblicata sul sito del quotidiano. Nei retroscena giornalistici e non il paragone con l’estate in cui a sorpresa Matteo...

