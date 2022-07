Conte arriva nella sede del M5s, oggi si riunisce il consiglio nazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Il consiglio nazionale del M5s, convocato ieri sera dopo l'annuncio delle dimissioni di Draghi, e' stato aggiornato ad oggi. Il presidente del Movimento e' uscito di casa e si e' recato a piedi nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildel M5s, convocato ieri sera dopo l'annuncio delle dimissioni di Draghi, e' stato aggiornato ad. Il presidente del Movimento e' uscito di casa e si e' recato a piedi...

Pubblicità

votrivo : RT @Gighen1970: Gli chiedono in ginocchio di intervenire per il Paese, accetta anche se non ne ha voglia. Rinuncia allo stipendio. Non sbra… - Cesare14931834 : RT @Gighen1970: Gli chiedono in ginocchio di intervenire per il Paese, accetta anche se non ne ha voglia. Rinuncia allo stipendio. Non sbra… - El_Nanos : RT @Gighen1970: Gli chiedono in ginocchio di intervenire per il Paese, accetta anche se non ne ha voglia. Rinuncia allo stipendio. Non sbra… - Pinutopia : RT @Gighen1970: Gli chiedono in ginocchio di intervenire per il Paese, accetta anche se non ne ha voglia. Rinuncia allo stipendio. Non sbra… - Gianfurini : RT @Gighen1970: Gli chiedono in ginocchio di intervenire per il Paese, accetta anche se non ne ha voglia. Rinuncia allo stipendio. Non sbra… -