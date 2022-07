Consumi petroliferi - Nel primo semestre in crescita la domanda di benzina e gasolio (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel primo semestre di quest'anno i Consumi petroliferi italiani sono stati complessivamente di 28,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2021; il dato è, però, ancora inferiore del 3,1% rispetto al 2019, cioè al periodo precedente la pandemia. Per quanto riguarda i carburanti per autotrazione (benzina e gasolio), l'ammontare è risultato di 15,3 milioni di tonnellate, con una crescita circa dell'11% sul primo semestre del '21 e una flessione solo dello 0,4% sullo stesso periodo del 2019. Gli italiani, dunque, hanno ricominciato a viaggiare sulle strade, ma l'andamento riflette anche quello del mercato dell'auto: i Consumi di benzina sulla rete sono ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 luglio 2022) Neldi quest'anno iitaliani sono stati complessivamente di 28,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2021; il dato è, però, ancora inferiore del 3,1% rispetto al 2019, cioè al periodo precedente la pandemia. Per quanto riguarda i carburanti per autotrazione (), l'ammontare è risultato di 15,3 milioni di tonnellate, con unacirca dell'11% suldel '21 e una flessione solo dello 0,4% sullo stesso periodo del 2019. Gli italiani, dunque, hanno ricominciato a viaggiare sulle strade, ma l'andamento riflette anche quello del mercato dell'auto: idisulla rete sono ...

