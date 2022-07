Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: prove suppletive (Di venerdì 15 luglio 2022) **aggiornamento del 15/07/2022: a seguito dello svolgimento delle prove scritte del Concorso Regione Sicilia nel mese di maggio, sono state indette le prove suppletive per permettere ai candidati impossibilitati a presenziare a causa dell’isolamento da COVID-19 di recuperare gli scritti. La prova è stata fissata per il prossimo 2 agosto a Palermo per i candidati assenti che, entro la data fissata per sostenere la prova come da calendario, hanno comunicato di trovarsi in isolamento per Covid allegando la relativa certificazione medica. La prova, per tutti i candidati che riceveranno la convocazione individuale tramite Pec, si svolgerà nella tensostruttura allestita al Centro Commerciale “Conca d’Oro” di via Giuseppe Lanza di Scalea al civico 1963 a Palermo. I candidati saranno convocati ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 luglio 2022) **aggiornamento del 15/07/2022: a seguito dello svolgimento dellescritte delnel mese di maggio, sono state indette leper permettere ai candidati impossibilitati a presenziare a causa dell’isolamento da COVID-19 di recuperare gli scritti. La prova è stata fissata per il prossimo 2 agosto a Palermo per i candidati assenti che, entro la data fissata per sostenere la prova come da calendario, hanno comunicato di trovarsi in isolamento per Covid allegando la relativa certificazione medica. La prova, per tutti i candidati che riceveranno la convocazione individuale tramite Pec, si svolgerà nella tensostruttura allestita al Centro Commerciale “Conca d’Oro” di via Giuseppe Lanza di Scalea al civico 1963 a Palermo. I candidati saranno convocati ...

ServiziAlLavoro : Arma dei Carabinieri, al via un nuovo concorso per 4189 posti - Ultime notizie dalla Sicilia L'Arma dei Carabinieri… - espressione24 : Concorso Oss, provincia dell’Aquila ferma per immobilismo di Regione e Asl1. Giorgio Fedele: «La Verì faccia il suo… - eldavidinho32 : RT @AleLMGO: Posti a disposizione nella regione Veneto per la CDC A019: 8. Candidati iniziali: quasi 700. Il concorso è stato diviso in un… - MissAdriatico : Miss Adriatico_Montesilvano_Tour 2022. Buona visione. - MissAdriatico : Miss Adriatico Città Sant'Angelo Tour 2022. Giulia De Leonibus. -