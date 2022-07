Con Gustavo Petro presidente la pace in Colombia ha di nuovo una chance

(Di venerdì 15 luglio 2022) Con la presidenza di, che partirà ufficialmente il prossimo 7 agosto, la, in, ha diuna. Dopo i colpi inferti dal governo Santos all’accordo L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

fattoquotidiano : Gustavo Zagrebelsky: “I signori della guerra giocano con le vite altrui” [L'INTERVISTA - di Silvia Truzzi] - SilviaForti9 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager Rifugio ad Uboldo ( va ) Gustavo, nato 01/07/2017 cagnolino stupendo dal naso r… - tizianantonella : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager Rifugio ad Uboldo ( va ) Gustavo, nato 01/07/2017 cagnolino stupendo dal naso r… - fendente1 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager Rifugio ad Uboldo ( va ) Gustavo, nato 01/07/2017 cagnolino stupendo dal naso r… - Jo_fer7 : @eremrits @MarkNataleMaria @gustavo_perotto @Andre_Neo89 @Scantrapello84 @AlexBazzaro Almeno loro non si metterebbe… -

Farodiroma

... che è stato ucciso dall'imbattibileFring (Giancarlo Esposito) al termine di un clamoroso ...Bad e il suo sorriso velenoso e baffuto non può essere visto in nessuna delle scena della serie...Per fortuna c'è il truckcibo e bevande die Gioia a dissetarle, "per ora tanta tanta acqua, più tardi magari anche qualcosa da mangiare" , il commento delle ore 10 quando si aprono le ... I vescovi guardano con fiducia al futuro della Colombia con Gustavo Petro, ma è difficile dimenticare l'appoggio che hanno dato a Uribe