Commovente saluto di Koulibaly a Napoli | ' ' Grazie per tutto l’amore che ci siamo dati' '

Koulibaly: "Grazie Napoli per tutto l'amore che ci siamo dati, sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò a portarti nel cuore, per me sei stata tutto" Ecco cosa scrive l'ormai ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly su Instagram: "1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l'inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore. A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato ...

