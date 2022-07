(Di venerdì 15 luglio 2022) Su fa strada l’ipotesi di una consultazione on-line, tra la base, per decidere se dare o meno la fiducia a Mario, da qui a mercoledì prossimo. Il futuro del governo, del Paese, dello stesso premier, secondo questa ipotesi che emerge a poche ore dal Consiglio nazionale del M5S, sarebbe dunque affidato” degli iscritti sul web, chi vota, chi no, con la classe dirigente, Conte in primis, ad attendere la lotteria del web. M5S diviso sulla fiducia aVia la fiducia a prescindere, anche se il premier Mario-ipotesi tutta da vedere- dovesse decidere di restare. E’ uno degli schemi su cui si è ragionato nel Consiglio nazionale M5S ieri sera, finito tardi e senza una risposta: l’organismo si aggiornerà oggi probabilmente in formula ‘rgata’. Ma ieri, a ...

Secolo d'Italia

Sono le. Il Movimento è in totale dissoluzione e dal 2023 sarà solo un brutto ricordo'. Apriamo il capitolo Roma. Gualtieri secondo lei si è fatto prendere la mano dagli annunci Tipo: ...Sarebbe troppo banale la battuta delle, anche perché in questa storia non c'è proprio nulla da ridere: i Cinque Stelle, anche se ormai dimezzati nei numeri in Parlamento e ridotti ai ... Comiche finali: il M5S ritirerà i ministri ma su Draghi pensa alla "tombola" del voto online Lissone, Vedano, Nova e Carate organizzano serate per tutti all'insegna del divertimento. Previsti anche burattini e teatro ...