Come stanno reagendo banche e giornali stranieri alla crisi italiana (Di venerdì 15 luglio 2022) C’è un mondo fuori da Palazzo Chigi. banche, giornali, istituzioni economiche estere che hanno commentato la possibile uscita di scena di Mario Draghi, ultimo atto dei “capricci della politica italiana”, per dirla con Goldman Sachs. Chi si è limitato a riportare la notizia, chi ha elogiato l’operato del “titano d’Europa” e chi, dall’esterno, ha cercato di ipotizzare i possibili scenari di una crisi politica esplosa tra le inquietudini energetiche e uno scacchiere geopolitico incerto e delicato. Goldman Sachs, dopo le sarcastiche premesse, ha analizzato la situazione d’incertezza che regna a Roma in seguito alla decisione del premier di farsi da parte e all’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha congelato le dimissioni. “La frammentazione è un tema in crescita in Europa, ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) C’è un mondo fuori da Palazzo Chigi., istituzioni economiche estere che hanno commentato la possibile uscita di scena di Mario Draghi, ultimo atto dei “capricci della politica”, per dirla con Goldman Sachs. Chi si è limitato a riportare la notizia, chi ha elogiato l’operato del “titano d’Europa” e chi, dall’esterno, ha cercato di ipotizzare i possibili scenari di unapolitica esplosa tra le inquietudini energetiche e uno scacchiere geopolitico incerto e delicato. Goldman Sachs, dopo le sarcastiche premesse, ha analizzato la situazione d’incertezza che regna a Roma in seguitodecisione del premier di farsi da parte e all’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha congelato le dimissioni. “La frammentazione è un tema in crescita in Europa, ...

