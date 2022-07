Colpo da 16 milioni, affare vicino: nuovo acquisto per il Napoli! (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Napoli cerca spasmodicamente il vice Insigne, anzi, colui il quale dovrà sostituire il numero ventiquattro adesso in forza al Toronto, la cui eredità pesa incredibilmente nei pressi di Piazzale Tecchio. Per questo il profilo ricercato da Giuntoli dovrà essere necessariamente già pronto e spendibile per Luciano Spalletti, nonché duttile e capace di occupare qualsiasi posizioni dell’ avanti azzurro. Deulofeu Calciomercato NapoliIl profilo che più si avvicina all’identikit descritto precedente è sicuramente Gerard Deulofeu. L’ex Milan e Watford piace e non poco al tecnico toscano, per questo motivo la società partenopea ha deciso di muoversi sull’esterno dell’Udinese. La volontà di Giuntoli è quella di spendere 16/17 milioni senza contropartite tecniche. Lo spagnolo, già nella settimana prossima, potrebbe seriamente diventare un calciatore del Napoli. A riportare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Napoli cerca spasmodicamente il vice Insigne, anzi, colui il quale dovrà sostituire il numero ventiquattro adesso in forza al Toronto, la cui eredità pesa incredibilmente nei pressi di Piazzale Tecchio. Per questo il profilo ricercato da Giuntoli dovrà essere necessariamente già pronto e spendibile per Luciano Spalletti, nonché duttile e capace di occupare qualsiasi posizioni dell’ avanti azzurro. Deulofeu Calciomercato NapoliIl profilo che più si avvicina all’identikit descritto precedente è sicuramente Gerard Deulofeu. L’ex Milan e Watford piace e non poco al tecnico toscano, per questo motivo la società partenopea ha deciso di muoversi sull’esterno dell’Udinese. La volontà di Giuntoli è quella di spendere 16/17senza contropartite tecniche. Lo spagnolo, già nella settimana prossima, potrebbe seriamente diventare un calciatore del Napoli. A riportare ...

Pubblicità

infoitsport : Colpo da 16 milioni, affare vicino: nuovo acquisto per il Napoli! - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo dal Napoli: “Offerta da 35 milioni” - marcoconterio : ?? La #Salernitana ha l'intesa totale col #Villarreal per Boulaye Dia per un affare da 13 milioni tra prestito e ris… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, lo scambio che taglia fuori l’Inter: colpo da 30 milioni! #calciomercato I DETTAGLI? - JuventusUn : #Juventus, lo scambio che taglia fuori l’Inter: colpo da 30 milioni! #calciomercato I DETTAGLI?… -

Roma, il tentativo per Dybala si fa serio: pronta l'offerta ...essere stato messo in ghiaccio dall'Inter e la Roma ha capito che è il momento di provare il colpo. ... OFFERTA PRONTA - Si tratta di un quadriennale con parte fissa di circa 5 milioni con bonus legati ... Lazio da Champions: con Casale, Romagnoli e Maximiano ridisegnato il reparto difensivo A proposito, c'è un colpo di scena dietro l'altro: mollato Wladimiro Falcone al Lecce per la fede romanista, e perché lo Spezia non vuole contropartite ma solo 6 - 7 milioni (troppo) per lasciar ... MilanLive.it ...essere stato messo in ghiaccio dall'Inter e la Roma ha capito che è il momento di provare il. ... OFFERTA PRONTA - Si tratta di un quadriennale con parte fissa di circa 5con bonus legati ...A proposito, c'è undi scena dietro l'altro: mollato Wladimiro Falcone al Lecce per la fede romanista, e perché lo Spezia non vuole contropartite ma solo 6 - 7(troppo) per lasciar ... Calciomercato Milan, colpo dal Napoli: “Offerta da 35 milioni”