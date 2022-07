Collegio Garanzia | lunedì 18 luglio udienza su ricorsi Teramo e Campobasso

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si terrà18a partire dalle ore 15 la prossima sessione di udienze deldisulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. Durante l’si esaminerà e si deciderà riguardo ai duedicontro la mancata concessione della licenza e la conseguente esclusione dal campionato di Serie C. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #CollegioGaranzia, lunedì 18 luglio udienza su ricorsi #Teramo e #Campobasso - SportRepubblica : Collegio di garanzia, il rischio di un calcio senza regole - campobassolive : Le speranze del Campobasso di salvare la serie C è nelle mani del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni - AnsaAbruzzo : Calcio, Teramo; presentato ricorso a Collegio Garanzia Coni - moliseweb : #SerieC. Il #Campobasso ricorre al Collegio di garanzia del #CONI, Gesuè: «Vinceremo il #ricorso, resteremo nei… -

la Repubblica

Per ora il mercato è poco specialdi, il rischio di un calcio senza regole ...... E' perugino il cane più longevo al mondo Umbria Jazz, all'Arena del Santa Giuliana è la volta di Herbie Hancock → Potrebbe anche interessarti Ildidel Coni ha deciso: la ... Collegio di garanzia, il rischio di un calcio senza regole Saranno presentati i primi di agosto i calendari della Serie C stagione 20222023. Non si conosce ancora la data precisa ma, verosimilmente, annuncia Tc, si tratta di martedì 2 o mercoledì 3. Ancora, d ...Entro lunedì prossimo il Collegio di garanzia dello sport, organo del Coni, dovrebbe pronunciarsi sul ricorso di Teramo e Campobasso contro l’estromissione dalla C: se deciderà ancora a sfavore delle ...