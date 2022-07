Colleferro Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale Sabato 16 Luglio | ore 21 | al Teatro Vittorio Veneto in scena “Cyrano De Bergerac”

Pubblicità

infoitinterno : Colleferro. Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale. Sabato 16 Luglio, ore 20,30, al Teatro Vittorio Veneto in… -

Cronache Cittadine

Il Vega C, la cui C significa "consolidamento", è realizzato inparte in Italia, negli stabilimenti di Avio aalle porte della Capitale, e vede il contributo di altri Paesi europei. ...A bordo del nuovo lanciatore europeo Vega C dell' Esa , realizzato inparte dall'italiana Avio a, alle porte di Roma, c'è tanta Italia. A cominciare dal carico utile principale Lares2,... Colleferro. Gran Concerto del 25° Ars Nova al Teatro Vittorio Veneto. Un grande successo, una vera e propria festa della “comunità musicale”... Sin dall'inizio Marco e Gabriele Bianchi, condannati all'ergastolo, hanno cercato di scaricare sul coimputato Francesco Belleggia le ...Kourou (Guyana francese) Ore 17.28 Missione compiuta: il quarto stadio di Vegea C libera in orbita i sei cubesat. Un applauso scuote la sala di controllo. Avio ha centrato un nuovo ...