Clementino | guai in vista | ritirata la patente Il motivo

Pubblicità

ZerounoTv : Guai per Clementino: ritirata la patente al rapper campano! - globalistIT : - infoitcultura : Clementino nei guai, patente ritirata al rapper: cos'è successo | Pourfemme - lawebstar_it : #Clementino, guai per strada: gli agenti lo fermano e gli ritirano la patente: - infoitcultura : Clementino, guai a Ischia: ritirata la patente del rapper -

è finito nei: la polizia l'ha multato e gli ha ritirato la patente Sempre in base a quanto riportato dall' Ansa la polizia di Ischia, nel momento in cui avrebbe trovato il popolare .../ "Il mio commerciale è Rai1, The Voice, è Made in Sud" Disavventura perad Ischia Ritirata la patente aad Ischia durante un controllo effettuato dagli agenti della ...Il popolare rapper è finito nei guai: ha guidato un'automobile sprovvisto dell'adeguata documentazione Queste sono state ore difficili per il popolare ...Fastidiosa disavventura per Clementino. Il rapper napoletano per un po’ dovrà farsi accompagnare ovunque, perché lui al volante non potrà farsi trovare. L’altra sera infatti, dopo un concerto in un ...