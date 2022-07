Claudio Santamaria reagisce male | Gesto pesante contro Mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) Gesto significativo dell’attore Claudio Santamaria che sembra deciso a togliersi qualche soddisfazione nei confronti della Mediaset L’attore Claudio Santamaria (Foto ANSA)Settimane intense per l’attore Claudio Santamaria protagonista di una nuova serie di appuntamenti in prima serata su Canale 5. In queste settimane la rete televisiva Mediaset ha infatti deciso di mandare in onda gli episodi della fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo. Un ottimo prodotto televisivo che però sembrerebbe non aver convinto del tutto il pubblico: lo confermano i numeri bassi fatti registrare da tutti gli episodi andati in onda, compreso il gran finale. A tal proposito in queste ore, Santamaria ha deciso di condividere ... Leggi su specialmag (Di venerdì 15 luglio 2022)significativo dell’attoreche sembra deciso a togliersi qualche soddisfazione nei confronti dellaL’attore(Foto ANSA)Settimane intense per l’attoreprotagonista di una nuova serie di appuntamenti in prima serata su Canale 5. In queste settimane la rete televisivaha infatti deciso di mandare in onda gli episodi della fiction L’Ora – Inchiostropiombo. Un ottimo prodotto televisivo che però sembrerebbe non aver convinto del tutto il pubblico: lo confermano i numeri bassi fatti registrare da tutti gli episodi andati in onda, compreso il gran finale. A tal proposito in queste ore,ha deciso di condividere ...

Pubblicità

ViperFairy06 : BamBam Twist è una delle mie canzoni preferite di #achillelauro e poi nel video musicale ci sono Francesca Barra e… - Telebari : Claudio Santamaria in Valle d'Itria per le vacanze: 'viaggio' dentro un ulivo secolare - VIDEO - #Bari #Notizie… - JoeHunter311072 : Masters of Horror: Dario Argento The Card Player – Tödliche Pokerspiele Il cartaio 100 min. (DVD) FSK: 16 I 2004 R:… - TV_Italiana : È tempo di chiusura per #LORAInchiostroControPiombo: la fiction crime con Claudio Santamaria saluta il pubblico di… - GianlucaOdinson : Il mostro dei mari, Claudio Santamaria ci parla del film animato su Netflix -