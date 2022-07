Classifica Tour de France 2022: Vingegaard maglia gialla con 2’22” su Pogacar, Damiano Caruso miglior italiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi, venerdì 15 luglio, è andata in scena la tredicesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la frazione Bourg d’Oisans-Saint Etienne, di 192.6 km, ha confermato la maglia gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas Vingegaard. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la dodicesima tappa, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale con 2’22” sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi, venerdì 15 luglio, è andata in scena la tredicesima tappa deldedi ciclismo su strada: la frazione Bourg d’Oisans-Saint Etienne, di 192.6 km, ha confermato la, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la dodicesima tappa, che si trova infatti al primo posto ingenerale con” sullo sloveno Tadej(UAE Team ...

Pubblicità

bikechannel_ : MADS PEDERSEN!!! ?? Ecco la firma dell’ex campione del mondo su questo Tour de France ???? Classifica 13ª tappa ??º M… - valerio191919 : #eurosportciclismo Dato che l'annata sottotono di Ewan continua, ci (ti)spiegate come e quanti punti di prendono ne… - infoitsport : Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, ma Pogacar c’è (13^ tappa) - Ita061Ale : @Poli97 @__babygirl__00 @pinguinitattici Emergenti che dopo 5 mesi salgono in classifica top 10 e fanno già tour in… - OnlyHipStarr : RT @Comewhatmaay: Che qualcuno perfavore avvisi il genio che i pinguini stanno facendo due tour completamente sold out nei palazzetti e son… -