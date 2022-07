Città Aperta, Miceli e Cicatiello: “Preoccupazioni Ordine dei Medici sannita impone discussione immediata” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Città Aperta firmato dal coordinatore della segreteria Lorenzo Cicatiello e dal capogruppo Angelo Miceli. “Dopo mesi, dalla nostra ultima richiesta di un Consiglio Comunale aperto sulla gestione della sanità provinciale e, nello specifico, dell’organizzazione e del funzionamento della ASL di Benevento e della Azienda Ospedaliera San Pio, pare che la situazione non sia cambiata, anzi è decisamente peggiorata tanto che anche l’Ordine dei Medici ha manifestato preoccupazione per la situazione che si è determinata. Posizione, quella dei sanitari sanniti, sicuramente consapevole e non pretestuosa, essendo il portato di un impegno quotidiano, e come si dice sul campo. Organizzazione del personale, ritardi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa difirmato dal coordinatore della segreteria Lorenzoe dal capogruppo Angelo. “Dopo mesi, dalla nostra ultima richiesta di un Consiglio Comunale aperto sulla gestione della sanità provinciale e, nello specifico, dell’organizzazione e del funzionamento della ASL di Benevento e della Azienda Ospedaliera San Pio, pare che la situazione non sia cambiata, anzi è decisamente peggiorata tanto che anche l’deiha manifestato preoccupazione per la situazione che si è determinata. Posizione, quella dei sanitari sanniti, sicuramente consapevole e non pretestuosa, essendo il portato di un impegno quotidiano, e come si dice sul campo. Organizzazione del personale, ritardi ...

Pubblicità

Route6637640831 : RT @Glicine00153383: La montagna del Tibitabo di Barcellona, conosciuta anche come la Montagna Magica, dall'alto dei suoi 512 metri offre u… - fravella74 : RT @Glicine00153383: La montagna del Tibitabo di Barcellona, conosciuta anche come la Montagna Magica, dall'alto dei suoi 512 metri offre u… - crucant : RT @Glicine00153383: La montagna del Tibitabo di Barcellona, conosciuta anche come la Montagna Magica, dall'alto dei suoi 512 metri offre u… - purperzwaan : RT @Glicine00153383: La montagna del Tibitabo di Barcellona, conosciuta anche come la Montagna Magica, dall'alto dei suoi 512 metri offre u… - HossainNilofar : RT @Glicine00153383: La montagna del Tibitabo di Barcellona, conosciuta anche come la Montagna Magica, dall'alto dei suoi 512 metri offre u… -