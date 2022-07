Cinghiali sulle strade | una piaga mortale | provocano un incidente ogni 41 ore

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — L’invasione deiin contesti urbani ha fino ad oggi fatto indignare o sorridere, in un generale contesto di degrado urbano. Fotografie e video dei coriacei suidi a spasso per le vie cittadine, in spiaggia o a pasteggiare da cassonetti hanno fatto il giro del web e dei mezzi di comunicazione, rimanendo sospesi tra la denuncia sociale e la divertita ironia da social. Ma da qualche tempo, la massiccia presenza degli ungulati nelle zone densamente popolate inizia a far sorridere molto meno, tra incidenti stradali e aggressioni ai danni di umani e animali domestici., i numeri dellaUltimo in ordine di tempo, ma certo non di importanza, il drammaticoad esitoavvenuto a Villanova Mondovì, provincia di Cuneo, ove una donna che percorreva l’arteria ...