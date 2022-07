Cinghiali a Roma, la Regione comunica che nel territorio da giugno ne sono stati catturati circa 550 (Di venerdì 15 luglio 2022) Dal mese di giugno a oggi sono state effettuate circa 550 catture di Cinghiali nel territorio della Regione Lazio. Nello specifico sono state effettuate: 36 catture nella zona rossa del Parco di Veio, 57 nel Parco di Bracciano, 129 nella Riserva Laghi Lungo Ripasottile e 56 nell’area del Monumento Naturale Pian S. Angelo. Oltre 275 catture invece all’esterno delle aree protette. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le catture nei parchi sono pressoché triplicate mentre sono raddoppiate quelle all’esterno delle aree protette. Cinghiali a Roma, dalla Regione risorse finanziare per la ricerca dei Cinghiali, l’abbattimento e lo smaltimento delle carcasse Inoltre ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) Dal mese dia oggistate effettuate550 catture dineldellaLazio. Nello specificostate effettuate: 36 catture nella zona rossa del Parco di Veio, 57 nel Parco di Bracciano, 129 nella Riserva Laghi Lungo Ripasottile e 56 nell’area del Monumento Naturale Pian S. Angelo. Oltre 275 catture invece all’esterno delle aree protette. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le catture nei parchipressoché triplicate mentreraddoppiate quelle all’esterno delle aree protette., dallarisorse finanziare per la ricerca dei, l’abbattimento e lo smaltimento delle carcasse Inoltre ...

