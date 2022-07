Ciclismo, Tour de France 2022: Warren Barguil positivo al Covid e costretto al ritiro (Di venerdì 15 luglio 2022) Salgono a cinque il numero dei corridori che sono stati costretti a lasciare il Tour de France 2022 dopo aver riscontrato la positività al Covid-19. L’ultimo in questione è stato il Francese Warren Barguil, corridore del Team Arkea, che non prenderà il via nella tredicesima tappa da Bourg d’Oisans a Saint-Etienne. Barguil si era reso protagonista di una bella azione in solitaria due giorni fa, nella tappa che ha sconvolto il Tour con l’arrivo sul Col du Granon. Il ciclista transalpino era andato in fuga, passando per primo al GPM sul Galibier. Il Francese ha sognato anche la vittoria, ma è stato rimontato dai big della classifica, chiudendo comunque in decima posizione. Tour de France ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Salgono a cinque il numero dei corridori che sono stati costretti a lasciare ildedopo aver riscontrato la positività al-19. L’ultimo in questione è stato ilse, corridore del Team Arkea, che non prenderà il via nella tredicesima tappa da Bourg d’Oisans a Saint-Etienne.si era reso protagonista di una bella azione in solitaria due giorni fa, nella tappa che ha sconvolto ilcon l’arrivo sul Col du Granon. Il ciclista transalpino era andato in fuga, passando per primo al GPM sul Galibier. Ilse ha sognato anche la vittoria, ma è stato rimontato dai big della classifica, chiudendo comunque in decima posizione.de...

