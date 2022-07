Ciclismo su pista | Europei junior 2022 | medaglia d’oro per i due inseguimenti a squadre italiani

(Di venerdì 15 luglio 2022) Due sfide Italia-Germania, due trionfi azzurri, due medaglieneglideglidisuin quel di Anadia (Portogallo). Nel velodromo lusitano prima tocca alle donne Francesca Pellegrini, Martina Sanfilippo, Federica Venturelli, Vittoria Grassi, Valentina Zanzi che si impongono in 4.28.759 battendo il 4.33.250 delle tedesche. Bronzo per la Polonia. Pochi minuti dopo entrano in scena gli uomini Alessio Delle Vedove, Renato Favero, Luca Giami, Andrea Raccagni Noviero e Dario Igor Belletta e arriva il bis: gran tempo di 3.59.703 per battere il 4.03.641 dei teutonici. Il bronzo è della Gran Bretagna. In scena i primi turni per gliunder 23: Italia al comando dopo il ...

ANADIA " La faentina Valentina Zanzi ha vinto la medaglia d'oro nell'Inseguimento a Squadre Juniores agli Europei sudi Anadia. Nella finalissima per il primo posto il quartetto italiano, con la Zanzi ottima locomotiva, ha battuto nettamente le favoritissime tedesche in una gara appassionante. Ai Campionati Europei di ciclismo in svolgimento ad Anadia(Portogallo)arriva la medaglia d'oro per la tranese Martina Sanfilippo, impegnata nella prova odierna dell'inseguimento a squadre.