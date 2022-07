“Ci stanno facendo del male”: gesto coraggioso di Lulù Selassié, denuncia tutto in pubblico [VIDEO] (Di venerdì 15 luglio 2022) La Princess Lulù Selassiè ha compiuto un gesto molto significativo, esponendo pubblicamente una ferita del passato. Lulù Selassiè (fonte youtube)Nelle ultime ore Lulù Selassiè ha condiviso con i fan un episodio controverso e doloroso del suo passato. La Princess di stirpe etiope aveva affascinato il pubblico del “GF Vip” per la sua allure iconica e per il temperamento alternativamente dolce e focoso. Tra lacrime e sorrisi, flirt e litigi, si era fidanzata con il nuotatore Manuel Bortuzzo, relazione in seguito naufragata a poche settimane dalla finale del format. Dopo aver metabolizzato la rottura, Lulù si è dedicata ai numerosi fan, condividendo con loro una tematica scottante e molto attuale: il revenge-porn. Lulù Selassiè si espone, arriva ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 luglio 2022) La PrincessSelassiè ha compiuto unmolto significativo, esponendo pubblicamente una ferita del passato.Selassiè (fonte youtube)Nelle ultime oreSelassiè ha condiviso con i fan un episodio controverso e doloroso del suo passato. La Princess di stirpe etiope aveva affascinato ildel “GF Vip” per la sua allure iconica e per il temperamento alternativamente dolce e focoso. Tra lacrime e sorrisi, flirt e litigi, si era fidanzata con il nuotatore Manuel Bortuzzo, relazione in seguito naufragata a poche settimane dalla finale del format. Dopo aver metabolizzato la rottura,si è dedicata ai numerosi fan, condividendo con loro una tematica scottante e molto attuale: il revenge-porn.Selassiè si espone, arriva ...

