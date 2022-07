Chiusura ponte Romano a Capua: da lunedì bus alternativi di Air Campania (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Chiusura del ponte Romano, a partire dal prossimo 18 luglio Air Campania attiva i servizi alternativi con bus di collegamento tra le parti Nord e Sud di Capua. Dalla Regione è arrivato l’ok al programma di esercizio e l’autorizzazione al servizio sperimentale, che durerà per tutto il periodo emergenziale. «In un clima di collaborazione istituzionale Air Campania non poteva non rispondere all’appello del sindaco Villani, ma soprattutto dei cittadini di Capua e dei comuni limitrofi. La Chiusura del ponte per motivi di sicurezza, di fatto, ha isolato i due estremi della città. Con l’attivazione del servizio alternativo diamo il nostro contributo in questa fase di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) –del, a partire dal prossimo 18 luglio Airattiva i servizicon bus di collegamento tra le parti Nord e Sud di. Dalla Regione è arrivato l’ok al programma di esercizio e l’autorizzazione al servizio sperimentale, che durerà per tutto il periodo emergenziale. «In un clima di collaborazione istituzionale Airnon poteva non rispondere all’appello del sindaco Villani, ma soprattutto dei cittadini die dei comuni limitrofi. Ladelper motivi di sicurezza, di fatto, ha isolato i due estremi della città. Con l’attivazione del servizio alternativo diamo il nostro contributo in questa fase di ...

Pubblicità

LivornoPress : Ponte Calambrone, trovato accordo chiuderà solo 2 giorni. Le date e gli orari della chiusura #pontecalambrone… - VTrend_it : Ponte di Calambrone, trovato l’accordo: chiusura solo per due notti - MIPiemonte : ?? SP119 ? Chiusura tratto stradale per manifestazione in prov. di Cuneo SP119 per Lunghe Langhe Run con cena sul 'p… - MIPiemonte : ?? SP119,VIA CASOLARI SUPERIORI ? Chiusura tratto stradale per manifestazione in prov. di Cuneo SP119 per Lunghe Lan… - IlNuovoTorrazzo : Chiusura ponte ciclopedonale di via Matilde di Canossa -