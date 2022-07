Chiavetta usb danneggiata | salta la sentenza Eternit

(Di venerdì 15 luglio 2022) Rinviata a novembre l’udienza. Il pm ha chiesto la conferma dei quattro anni di reclusione per il magnate svizzero Stephan Schmidheiny

Pubblicità

MediasetTgcom24 : La chiavetta Usb con gli atti è vuota: salta sentenza processo Eternit bis a Torino - BarbieRapetz1 : RT @L4wfulN3rd: Incommentabile. - angrese : ???? - AndreaPagani_ : @trattomale @MajestyCatsy @Giulia_B @Lidalgirl @unchimico poi vabbè, teniamo gli atti del processo eternit su una c… - solops : Processo Eternit a Torino, la chiavetta Usb con gli atti è vuota: salta la sentenza -

Il sistema può essere provato anche da unaavviabile. La configurazione minima è: un computer con CPU Intel o AMD x86 a 64 bit, almeno 4 GB di RAM, 16 GB di spazio di archiviazione, ...L'installazione di Google Chrome OS Flex richiede la creazione di unacon 8 GB o più di spazio libero mediante il browser Chrome e l'estensione Chromebook Recovery Utility. Partendo da ...Il motivo è paradossale: la chiavetta usb che conteneva tutto il materiale processuale era vuota e, quindi, non si è potuto procedere. Non si sa se il dispositivo si è danneggiato o è stato manomesso.Ma ci sono alcune importanti eccezioni: se viene attivata la già citata modalità Sentinella i video vengono registrati e memorizzati su una chiavetta USB collegata all'auto. In alcune occasioni i dati ...