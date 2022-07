Chiara Ferragni, l’outfit esalta le forme: anche Valeria Marini apprezza (Di venerdì 15 luglio 2022) Chiara Ferragni splendida ed elegante nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Tra i commenti anche quello di Valeria Marini Tempo di vacanze per Chiara Ferragni. La bella imprenditrice digitale è riuscita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 luglio 2022)splendida ed elegante nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Tra i commentiquello diTempo di vacanze per. La bella imprenditrice digitale è riuscita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

ilpost : Milano ha un problema di sicurezza? Stando ai dati ufficiali, i reati in città non sono aumentati negli ultimi anni… - wireditalia : L'imprenditrice chiede al sindaco Beppe Sala di intervenire perché ha ricevuto segnalazioni di rapine in abitazione… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. L'influencer: 'Abbiamo bisogno di fare qualcosa, mi app… - fanpage : Così piccolo, ma così 'esperto'. Leone diventa personal shopper per un giorno e accompagna mamma Chiara a scegliere… - lebuonenotizie : RT @ggschiavi: #Ferragni#Milano. Città più maleducata e incivile di ieri,aumentano prepotenze e villania, ma non è allarme sicurezza. Una p… -