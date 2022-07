"Chi sarà il prossimo". Medvedev, l'agghiacciante minaccia: il premier da far fuori | Guarda (Di venerdì 15 luglio 2022) Se la presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, segue con apprensione le sorti del governo italiano italiano, a Mosca si festeggia per le dimissioni di Mario Draghi. L'ex presidente russo Dmitri Medvedev ha infatti postato sul suo canale Telegram una foto del nostro premier e dell'uscente britannico Boris Johnson, con accanto una sagoma nera sotto cui campeggia un punto interrogativo, come a chiedersi chi sarà il prossimo leader europeo a lasciare l'incarico. Il falco di Vladimir Putin, lo stesso che si augura che l'Ucraina scompaia presto, che odia chiunque sia contro il Cremlino e che ci ha accusato di essere mangiatori di rane, salsicce e spaghetti, stavolta rinuncia alle parole, ma pubblica l'eloquente immagine senza nascondere il godimento per la difficile situazione politica in Italia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Se la presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, segue con apprensione le sorti del governo italiano italiano, a Mosca si festeggia per le dimissioni di Mario Draghi. L'ex presidente russo Dmitriha infatti postato sul suo canale Telegram una foto del nostroe dell'uscente britannico Boris Johnson, con accanto una sagoma nera sotto cui campeggia un punto interrogativo, come a chiedersi chiilleader europeo a lasciare l'incarico. Il falco di Vladimir Putin, lo stesso che si augura che l'Ucraina scompaia presto, che odia chiunque sia contro il Cremlino e che ci ha accusato di essere mangiatori di rane, salsicce e spaghetti, stavolta rinuncia alle parole, ma pubblica l'eloquente immagine senza nascondere il godimento per la difficile situazione politica in Italia e ...

