Chelsea, Koulibaly firma e parte per gli Stati Uniti (Di venerdì 15 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è ormai un giocatore del Chelsea : il centrale senegalese ha firmato il contratto con la società di Premier League e sta per cominciare la sua nuova avventura nei Blues dopo otto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 luglio 2022) Kalidouè ormai un giocatore del: il centrale senegalese hato il contratto con la società di Premier League e sta per cominciare la sua nuova avventura nei Blues dopo otto ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, Kalidou #Koulibaly ha firmato per il Chelsea ???? Ora il volo per gli USA ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, Kalidou #Koulibaly atterrato a Londra: venerdì potrebbe raggiungere i suoi nuovi compa… - DiMarzio : Come #Koulibaly ha scelto il #Chelsea: cifre e retroscena dell’affare - Fprime86 : RT @sportmediaset: Koulibaly ha firmato col Chelsea: in volo per gli USA, si attende l'annuncio #Napoli #Koulibaly #Chelsea - gabririzza : RT @Skysurfer72: Ora il #Chelsea girerà #Koulibaly alla #Juventus per avere #DeLigt -