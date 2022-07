(Di venerdì 15 luglio 2022) Preoccupa i virologi e si teme che possa portare a nuove ondate. Lata ancheBa 2.75) è un'osservata speciale da parte dell'Ecdc e dell'Oms. Sebbene non si ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Centaurus, perché si chiama così? La nuova sottovariante di Omicron «battezzata su Twitter» - leggoit : Centaurus, perché si chiama così? La nuova sottovariante di Omicron «battezzata su Twitter» - Gazzettino : #centaurus, perchè si chiama così? Le origini del nome in un Tweet e il significato - infoitinterno : Centaurus, perchè si chiama così? Le origini del nome in un Tweet e il significato - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: «Variante invisibile, potrebbe eludere immunità». Così gli esperti sulla nuova variante #Covid19 #Centaurus, che desta pre… -

L'origine del nome e il suo significato Il responsabile del nuovo soprannome '' sembra essere l'utente Twitter Xabier Ostal che ha spiegato di aver coniato questo termine per consentire all'...La varianteLa sottovariante è emersa per la prima volta in India a maggio e il suo alto numero di mutazioni preoccupa gli scienziati: 'Sembra aggirare più facilmente le difese costruite ...