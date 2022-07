Celebrazione del secondo anno di vita dell'Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus (Di venerdì 15 luglio 2022) (Roma, 15/7/22) - Roma, 15 luglio 2022 - In data 21 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Belle Arti, sita al piano meno 1 dell'Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, in via Alberto Cadlolo, 101, in Roma, si terrà la cerimonia con cui si festeggia il secondo anno di vita dell'Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, inaugurata il 21 luglio 2020. In tale occasione, Sua Eccellenza Omar Obaid Al-Shamsi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, e Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario Personale di Sua Santità Papa Francesco, Presidente dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo", presenteranno le attività ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) (Roma, 15/7/22) - Roma, 15 luglio 2022 - In data 21 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Belle Arti, sita al piano meno 1'Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, in via Alberto Cadlolo, 101, in Roma, si terrà la cerimonia con cui si festeggia ildidel, inaugurata il 21 luglio 2020. In tale occasione, Sua Eccellenza Omar Obaid Al-Shamsi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, e Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario Personale di Sua Santità Papa Francesco, Presidentedel", presenterle attività ...

