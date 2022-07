Catania, femminicidio Debora Pagano: convalidato il fermo del marito (Di venerdì 15 luglio 2022) La Procura della Repubblica di Catania, all’esito di serrate e complesse indagini dalla stessa coordinate e svolte dai carabinieri della Compagnia di Giarre, insieme al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha disposto il giorno 10 luglio il fermo nei confronti di Leonardo Fresta nato a Giarre (Catania) il 16 giugno 1982, con trasferimento L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) La Procura della Repubblica di, all’esito di serrate e complesse indagini dalla stessa coordinate e svolte dai carabinieri della Compagnia di Giarre, insieme al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di, ha disposto il giorno 10 luglio ilnei confronti di Leonardo Fresta nato a Giarre () il 16 giugno 1982, con trasferimento L'articolo proviene da Inews24.it.

