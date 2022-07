Caso Regeni, la Cassazione conferma lo stop al processo. I genitori: "Ferita per l'Italia" (Di venerdì 15 luglio 2022) Resta sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore Italiano Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. Lo ha deciso la corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro la decisione del gup che l'11 aprile scorso ha disposto la sospensione del procedimento disponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti. Con la decisione della Cassazione si riducono i margini, in base a quanto si apprende, di potere celebrare un processo in Italia sul Caso Regeni. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 luglio 2022) Resta sospeso ilai quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatoreno Giulionel 2016 al Cairo. Lo ha deciso la corte diche ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro la decisione del gup che l'11 aprile scorso ha disposto la sospensione del procedimento disponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti. Con la decisione dellasi riducono i margini, in base a quanto si apprende, di potere celebrare uninsul

