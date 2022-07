Carriero saluta Avellino | ufficiale la risoluzione del contratto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono arrivato senza fare rumore, e me ne andrò via allo stesso modo. Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni e gli amici che mi hanno accompagnato in questo percorso dalle mille emozioni, tra vittorie e sconfitte, delusioni e rivincite. Tutti i tifosi per i messaggi di stima e per aver accolto me e la mia famiglia.Ancora grazie a tutti davvero è stato un onore. In bocca al lupo”. Così Giuseppecon un post su Instagraml’. Il centrocampista di Desio lascia l’Irpinia dopo risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il club irpino. LA NOTA. “L’Usrende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il centrocampista Giuseppe– si legge – La società ringrazia il calciatore ...