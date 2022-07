Carlotta Dell’Isola parla dell’ipotiroidismo, chili persi e parole che fanno male (Di venerdì 15 luglio 2022) Da tempo Carlotta Dell’Isola si sente dire di tutto sul suo aspetto fisico, i chili presi e i chili persi. Commenti a cui non ha mai voluto rispondere pentendosi anche di quanto ha raccontato nella casa del GF Vip. Adesso ha deciso di rispondere a chi non ha chiesto come abbia fatto a dimagrire ma a chi si è preoccupato per lei e ha chiesto altre informazioni. “Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto ‘Carly come hai fatto a dimagrire?’” inizia così il suo post. Carlotta Dell’Isola ha sempre preferito non rispondere, oggi ha deciso di raccontare dei problemi di ipotiroidismo e altro. Ha deciso di spiegare che le parole hanno un peso, possono far male. Carlotta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 luglio 2022) Da temposi sente dire di tutto sul suo aspetto fisico, ipresi e i. Commenti a cui non ha mai voluto rispondere pentendosi anche di quanto ha raccontato nella casa del GF Vip. Adesso ha deciso di rispondere a chi non ha chiesto come abbia fatto a dimagrire ma a chi si è preoccupato per lei e ha chiesto altre informazioni. “Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto ‘Carly come hai fatto a dimagrire?’” inizia così il suo post.ha sempre preferito non rispondere, oggi ha deciso di raccontare dei problemi di ipotiroidismo e altro. Ha deciso di spiegare che lehanno un peso, possono far...

Carlotta Dell'Isola: "Ecco perché al Grande Fratello Vip ero ingrassata", l'ex concorrente svela i suoi problemi di salute Carlotta Dell'Isola si è sfogata sul suo profilo di Instagram svelando per quale motivo, all'interno della Casa del Grande Fratello Vip , aveva messo qualche chilo in più rispetto alla sua consueta ... Carlotta Dell'Isola, problemi di salute: 'Perché ero ingrassata al GF' Nelle scorse ore Carlotta Dell'Isola , ex concorrente di Temptation Island 8 con il fidanzato Nello Sorrentino e del Grande Fratello Vip 2020 , ha raccontato ai suoi follower tutta la verità sul suo notevole ...