Carlotta Dell’Isola | “Ecco perché al Grande Fratello Vip ero ingrassata” | l’ex concorrente svela i suoi problemi di salute – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 15 luglio 2022)si è sfogata sul suo profilo di Instagramndo per quale motivo, all’interno della Casa delVip, aveva messo qualche chilo in più rispetto alla sua consueta forma fisica. La exdella Casa più spiata d’Italia, ha voluto scrivere un lungo messaggio per sensibilizzare i follower.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.