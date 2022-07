(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Valutare come l’esperienza pressoché unica di carcere ‘aperto’ dell’isola, nell’Arcipelago toscano, possa costituire un punto di riferimento per l’intero sistema penitenziario: è questo uno degli obiettivi principaliconvenzione quadro, firmata oggi, venerdì 15 luglio, tra laSuperioredie la casa circondariale di Livorno, sezione distaccata. Alla cerimonia di firma ha partecipato la ministraGiustizia, Marta Cartabia. Scopo delle attività, che saranno realizzate dallaSuperiore, è individuare e analizzare in maniera critica le peculiarità che rendono il “modello” più funzionale alla ...

StraNotizie : Carceri, Scuola Sant'Anna di Pisa studia il 'modello' della Gorgona - Jabrane12345 : @Ettore_Rosato @ItaliaViva Riforma fatta! Tra 10 anni controllate se avrà fatto la fine della Riforma per la Scuol… - SFrige_ : @dukeonyx57 @garridino @gabrieligm @IlMagodiIos Se era solo per quello, si poteva fare interventi di edilizia pubbl… -

Orizzonte Scuola

... Servizio Civile, Cooperazione Internazionale, Nidi d'infanzia,e Tossicodipendenze. Già ... E' stato docente e collabora con ladi specializzazione in Igiene e medicina dell'Università di ...... Servizio Civile, Cooperazione Internazionale, Nidi d'infanzia,e Tossicodipendenze. Già ... E' stato docente e collabora con ladi specializzazione in Igiene e medicina dell'Università di ... Il Liceo quadriennale di Lecce che forma i futuri leader che sappiano comunicare e organizzare le risorse. Ne abbiamo parlato con la Dirigente Addolorata Mazzotta. INTERVISTA Venerdì 15 luglio alle ore 14.45 sull’isola della Gorgona si tiene la cerimonia per la firma della convenzione quadro tra la Scuola Superiore Sant'Anna di ...L’uomo arrestato a Brisighella è rimasto in carcere per quattro mesi sotto falso nome. Era scomparso da casa sua a Roma a febbraio ...