Capri, il conto della colazione è salato: '78 euro per sei cornetti e tre cappuccini'. Ma i social si dividono (Di venerdì 15 luglio 2022) Sei cornetti, due caffè, un cappuccino e due latti macchiati, alla modica cifra di 78 euro. Una colazione dolce, ma alquanto salata per un gruppo di amici a Capri. Per un cornetto e un cappuccino 14 ...

