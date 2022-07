Canoa polo, World Games 2022: l’Italia vince tutti i match della prima giornata! (Di venerdì 15 luglio 2022) Si aprono col botto per l’Italia i tornei di Canoa polo ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): doppia affermazione per la Nazionale femminile, vittoria all’esordio per la selezione maschile nella prima giornata di gare dedicata alla fase a gironi. l’Italia femminile ha sofferto ma ha vinto sia contro Singapore, piegato per 3-1, che contro la Gran Bretagna, superata di misura per 4-3. Le azzurre così sono a quota 6 in classifica ed oggi alle 22.25 italiane si giocheranno il primato nel Girone B contro i Paesi Bassi: all’Italia serve la vittoria dato che le neerlandesi vantano una miglior differenza reti. l’Italia maschile invece ha dominato contro i Paesi Bassi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Si aprono col botto peri tornei diai, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): doppia affermazione per la Nazionale femminile, vittoria all’esordio per la selezione maschile nellagiornata di gare dedicata alla fase a gironi.femminile ha sofferto ma ha vinto sia contro Singapore, piegato per 3-1, che contro la Gran Bretagna, superata di misura per 4-3. Le azzurre così sono a quota 6 in classifica ed oggi alle 22.25 italiane si giocheranno ilto nel Girone B contro i Paesi Bassi: alserve la vittoria dato che le neerlandesi vantano una miglior differenza reti.maschile invece ha dominato contro i Paesi Bassi, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli Azzurri battono 7-1 l’Olanda nel canoa polo! Due pareggi e due sconfitte nel… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli Azzurri battono 7-1 l’Olanda nel canoa polo! Pareggio nel tiro alla fune cont… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: è il momento dello squash. Poi si attende l’Italia nel fistball e nella canoa pol… -