Canoa polo, World Games 2022: l'Italia piega la Spagna per 4-3! Secondo successo per gli azzurri

Prosegue al meglio per l'Italia maschile il torneo di Canoa polo ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): seconda affermazione per la Nazionale, che oggi piega la Spagna per 4-3 nella prima sfida della seconda giornata di gare dedicata alla fase a gironi. Dopo aver dominato ieri contro i Paesi Bassi, liquidati col netto score di 7-1, oggi l'Italia ha sofferto molto prima di prevalere per 4-3 sulla Spagna: gli azzurri hanno centrato il gol del successo a soli 34? dalla fine delle ostilità, dopo essere andati in vantaggio per tre volte ed essere sempre stati ripresi.

