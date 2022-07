Cammarano | “Il ponte sul fiume Asa sul litorale di Pontecagnano Faino riaprirà al transito”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocagnano(Sa) – “Da domani mattina il nuovosulAsa sarà finalmente riaperto al traffico. Per circa tre anni la litoranea è rimasta divisa in due per ilinterdetto al traffico. In questi mesi abbiamo raccolto le proteste sollevate dagli operatori turistici e commerciali, dagli abitanti e da tutti i cittadini che hanno visto negato l’utilizzo di una pubblica infrastruttura ed il godimento della fascia costiera, con gravissime ripercussioni economiche sul comparto turistico e commerciale e sui bilanci delle famiglie, costrette a spostamenti onerosi”. A dirlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Micheleda anni impegnato su questa annosa vicenda. “Un risultato che consentirà di rilanciare l’economia di un ...