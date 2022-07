Calendario Europei triathlon 2022: programma giornaliero, orari, tv, streaming (Di venerdì 15 luglio 2022) Da venerdì 12 a domenica 14 agosto si terranno a Monaco di Baviera, in Germania gli Europei 2022 di triathlon: saranno nel complesso 3 i titoli continentali in palio. Gli Europei 2022 di triathlon saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport+HD ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni degli Europei 2022 di triathlon. Calendario Europei triathlon 2022 VENERDÌ 12 AGOSTO17.15 triathlon – Individuale femminile, finale SABATO 13 AGOSTO16.00 triathlon – Individuale maschile, finale DOMENICA 14 AGOSTO18.00 triathlon – Staffetta mista, ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Da venerdì 12 a domenica 14 agosto si terranno a Monaco di Baviera, in Germania glidi: saranno nel complesso 3 i titoli continentali in palio. Glidisaranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport+HD ed in direttasu Rai Play. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni deglidiVENERDÌ 12 AGOSTO17.15– Individuale femminile, finale SABATO 13 AGOSTO16.00– Individuale maschile, finale DOMENICA 14 AGOSTO18.00– Staffetta mista, ...

