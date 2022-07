Calendario di Serie B 2022/23: subito Venezia-Genoa (Di venerdì 15 luglio 2022) La stagione 2022/23 di Serie B prende ufficialmente forma con il sorteggio del Calendario all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Dal punto di vista geografico, sarà un campionato con ben 14 regioni rappresentate: mancano all’appello solo Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Si prospetta un torneo avvincente, vista la presenza di numerose squadre blasonate ai nastri di partenza. Per la compilazione delle 38 giornate sono stati adottati alcuni criteri: negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 15 luglio 2022) La stagione/23 diB prende ufficialmente forma con il sorteggio delall’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Dal punto di vista geografico, sarà un campionato con ben 14 regioni rappresentate: mancano all’appello solo Piemonte, Valle d’Aosta, FriuliGiulia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Si prospetta un torneo avvincente, vista la presenza di numerose squadre blasonate ai nastri di partenza. Per la compilazione delle 38 giornate sono stati adottati alcuni criteri: negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB | Il #calendario completo della stagione 2022/2023 - SkySport : Dalle 20.30 sarà possibile seguire tutto l'evento in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su @NOWTV_It e… - DiMarzio : #SerieBKT | Sorteggiata la prima giornata del campionato ? - SportRepubblica : Serie B, il calendario: alla prima giornata Como-Cagliari e Parma Bari - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, dal Perugia al Brescia: il calendario completo dei rosanero in Serie B -