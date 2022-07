Calendari Serie B | inizio con il botto! Parma-Bari | Venezia-Genoa e Spal-Reggina | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 luglio 2022) E’ pronta a prendere il via la nuova stagione di calcio. In particolar modo è attesa anche per il campionato diB. Sono tante le squadre in grado di lottare per la promozione diretta, il torneo cadetto è stato considerato uno dei campionati più difficili degli ultimi anni. Si preannuncia bagarre per i primi due posti e per la qualificazione ai playoff. Alla ricerca del riscatto Cagliari,dopo la retroscessione dalla massima categoria. Ovviamente in grado di lottare per le posizioni di vertice anche, Palermo, Benevento, Pisa e Frosinone, senza dimenticare Como,, Brescia e. Nella prima giornata subito super partite:e ...