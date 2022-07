Calciomercato Serie A LIVE: il Napoli si inserisce per Bremer, la Juve va su Pau Torres, Skriniar-Psg nel weekend (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Inter e Psg vicini all’accordo per Skriniar, fumata bianca prevista nel weekend (CLICCA QUI)Calciomercato Napoli, anche i partenopei entrano nella corsa a Bremer (CLICCA QUI)La Juventus cerca l’eventuale sostituto di De Ligt, Pau Torres ha detto “sì” (CLICCA QUI) GIOVEDI 14 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Inter e Psg vicini all’accordo per, fumata bianca prevista nel(CLICCA QUI), anche i partenopei entrano nella corsa a(CLICCA QUI)Lantus cerca l’eventuale sostituto di De Ligt, Pauha detto “sì” (CLICCA QUI) GIOVEDI 14 ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Como, un colpo da impazzire: #CescFabregas pronto a giocare in serie B #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | @FcCrotoneOff: vicino Spaltro della @spalferrara. Trattativa in corso - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | @usavellino1912_ , c'è la firma di #Moretti dall'#Inter. Affare a titolo definitivo con re… - SportPesa_IT : Si aspetta la conferma definitiva, ma sembra quasi certo l'arrivo di Cesc Fabregas in Serie B, pronto a giocare co… - PoghishoAaron : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | @PiacenzaCalcio, fatta per Simone #Giacchino centrocampista classe 2003 svincolato dalla Juventus ht… -