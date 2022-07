Calciomercato Reggina: grandi nomi per Pippo Inzaghi (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo l’approdo di Pippo Inzaghi sulla panchina granata, il Calciomercato della Reggina si infiamma. Il dg Martino e il ds Taibi vogliono regalare al nuovo tecnico una rosa competitiva, un gruppo eterogeneo composto da giovani talenti e grandi nomi del campionato cadetto. Sono tantissimi i nomi circolati nelle scorse ore, specialmente in attacco, dove spiccano quelli di Samuele Mulattieri e Davide Diaw, molto più che semplici voci. Calciomercato Reggina, Mulattieri vicinissimo Di proprietà dell’Inter, il classe 2000 ha già giocato 31 partite in Serie B con le maglie di Spezia e Crotone, mettendo a segno 7 reti complessive (6 con i calabresi nella scorsa stagione e 1 nelle 3 partite con i liguri 4 anni fa). Numeri abbastanza buoni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo l’approdo disulla panchina granata, ildellasi infiamma. Il dg Martino e il ds Taibi vogliono regalare al nuovo tecnico una rosa competitiva, un gruppo eterogeneo composto da giovani talenti edel campionato cadetto. Sono tantissimi icircolati nelle scorse ore, specialmente in attacco, dove spiccano quelli di Samuele Mulattieri e Davide Diaw, molto più che semplici voci., Mulattieri vicinissimo Di proprietà dell’Inter, il classe 2000 ha già giocato 31 partite in Serie B con le maglie di Spezia e Crotone, mettendo a segno 7 reti complessive (6 con i calabresi nella scorsa stagione e 1 nelle 3 partite con i liguri 4 anni fa). Numeri abbastanza buoni ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB | #Inzaghi è arrivato a Reggio Calabria per cominciare la sua avventura con la @Reggina_1914 ??… - citynowit : 'Praticamente definito l'accordo con Mulattieri dell'Inter, mentre spunta il forte interesse per Roberto Insigne' - psb_original : Calciomercato Reggina - Si punta al ritorno di Di Chiara #SerieB - citynowit : L'arrivo di Inzaghi ha cambiato idee ed ambizioni. Dalla politica dei giovani all'obiettivo calciatori affermati - wasjuve : RT @DiMarzio: #SerieB | #Inzaghi è arrivato a Reggio Calabria per cominciare la sua avventura con la @Reggina_1914 ?? -