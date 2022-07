Calciomercato Napoli, cercasi portiere: Spalletti vuole un ex Real Madrid! (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l’addio imminente di Kalidou Koulibaly, la piazza ed i tifosi mormorano e vogliono di più dal mercato e dalla dirigenza del Napoli. Il difensore che dovrebbe rimpiazzare il senegalese ancora non è arrivato, con Kim Min Jae che sembrava essere il papabile ma è ad un passo dal Rennes. Nella conferenza tenuta con i tifosi mercoledì, Spalletti, a domanda precisa su Meret, ha risposto che in una grande squadra i portieri affidabili devono essere a due e ha lasciato presagire un intervento forte sul mercato anche in quel reparto. Paris Saint-Germain Keylor NavasSecondo quanto riportato da Goal.com il primo indiziato nella lista di Giuntoli sarebbe un ex Real Madrid, Keylor Navas, ora in uscita dal Psg perchè chiuso da Donnarumma. L’ostacolo più grande per chiudere la trattativa è senza ombra di dubbio l’ingaggio, troppo oneroso ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l’addio imminente di Kalidou Koulibaly, la piazza ed i tifosi mormorano e vogliono di più dal mercato e dalla dirigenza del. Il difensore che dovrebbe rimpiazzare il senegalese ancora non è arrivato, con Kim Min Jae che sembrava essere il papabile ma è ad un passo dal Rennes. Nella conferenza tenuta con i tifosi mercoledì,, a domanda precisa su Meret, ha risposto che in una grande squadra i portieri affidabili devono essere a due e ha lasciato presagire un intervento forte sul mercato anche in quel reparto. Paris Saint-Germain Keylor NavasSecondo quanto riportato da Goal.com il primo indiziato nella lista di Giuntoli sarebbe un exMadrid, Keylor Navas, ora in uscita dal Psg perchè chiuso da Donnarumma. L’ostacolo più grande per chiudere la trattativa è senza ombra di dubbio l’ingaggio, troppo oneroso ...

