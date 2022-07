Calciomercato Napoli, bloccato l’attaccante: si aspetta la cessione di Petagna per chiudere (Di venerdì 15 luglio 2022) Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più intense le voci relative ad una cessione di Andrea Petagna, su cui si è fatto fortissimo il pressing del Monza. l’attaccante, coperto dalla concorrenza di Victor Osimhen, avrebbe d’altronde deciso già da un po’ di lasciare Napoli e anche gli azzurri, a questo punto, aspettano solo l’arrivo dell’offerta giusta per lasciarlo andare. A quanto pare, questa potrebbe arrivare a breve: l’assalto del Monza sembra infatti piuttosto serio. Definitamente superate, dunque, le resistenze della società e dell’allenatore Spalletti per trattenere il giocatore. Foto: Getty Images- Giovanni Simeone Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe già stato bloccato il suo sostituto: si tratta di Giovanni Simeone del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più intense le voci relative ad unadi Andrea, su cui si è fatto fortissimo il pressing del Monza., coperto dalla concorrenza di Victor Osimhen, avrebbe d’altronde deciso già da un po’ di lasciaree anche gli azzurri, a questo punto,no solo l’arrivo dell’offerta giusta per lasciarlo andare. A quanto pare, questa potrebbe arrivare a breve: l’assalto del Monza sembra infatti piuttosto serio. Definitamente superate, dunque, le resistenze della società e dell’allenatore Spalletti per trattenere il giocatore. Foto: Getty Images- Giovanni Simeone Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe già statoil suo sostituto: si tratta di Giovanni Simeone del ...

