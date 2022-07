Calciomercato Milan, affondo per De Ketelaere: prossima settimana decisiva (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri pronti ad affondare il colpo per De Ketelaere, la prossima settimana sarà decisiva Saranno dieci giorni decisivi per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan. La fumata bianca non è lontana: ai rossoneri basterà ritoccare un po’ l’offerta verso l’alto, dato che i trenta milioni potrebbero non bastare. Con l’aggiunta di qualche bonus però l’affare può sbloccarsi e andare in porto. Di certo non si arriverà ai 37 milioni offerti dal Leeds. Il Bruges giocherà domenica pomeriggio contro il Gent, decisiva per sollevare la supercoppa belga. De Ketelaere farà parte della partita. Dopodiché i club riprenderanno i contatti, per arrivare alla fase decisiva ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022): i rossoneri pronti ad affondare il colpo per De, lasaràSaranno dieci giorni decisivi per il trasferimento di Charles Deal. La fumata bianca non è lontana: ai rossoneri basterà ritoccare un po’ l’offerta verso l’alto, dato che i trenta milioni potrebbero non bastare. Con l’aggiunta di qualche bonus però l’affare può sbloccarsi e andare in porto. Di certo non si arriverà ai 37 milioni offerti dal Leeds. Il Bruges giocherà domenica pomeriggio contro il Gent,per sollevare la supercoppa belga. Defarà parte della partita. Dopodiché i club riprenderanno i contatti, per arrivare alla fase...

