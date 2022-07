Calciomercato Juventus, scoppia il caso Rugani: problemi alla Continassa (Di venerdì 15 luglio 2022) Daniele Rugani non ha saputo dimostrare la propria classe alla Juve, per questo motivo sembra ormai prossimo alla cessione anche di qualità. Quando la Juventus aveva acquistato nell’estate del 2015 Daniele Rugani le prospettive di crescita erano davvero molto diverse, considerando infatti come il ragazzo che era arrivato dall’Empoli era considerato come uno dei migliori giovani di tutto il campionato, ma alla fine in bianconero non è mai riuscito a mettere in mostra tutte le proprie reali potenzialità. LaPresseCi sono dei momenti in cui bisogna essere capaci di rendersi conto anche dei propri limiti, con Daniele Rugani che sicuramente non può essere considerato come un difensore adatto per grandi palcoscenici come quelli che interessano alla ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 15 luglio 2022) Danielenon ha saputo dimostrare la propria classeJuve, per questo motivo sembra ormai prossimocessione anche di qualità. Quando laaveva acquistato nell’estate del 2015 Danielele prospettive di crescita erano davvero molto diverse, considerando infatti come il ragazzo che era arrivato dall’Empoli era considerato come uno dei migliori giovani di tutto il campionato, mafine in bianconero non è mai riuscito a mettere in mostra tutte le proprie reali potenzialità. LaPresseCi sono dei momenti in cui bisogna essere capaci di rendersi conto anche dei propri limiti, con Danieleche sicuramente non può essere considerato come un difensore adatto per grandi palcoscenici come quelli che interessano...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Su #PauTorres c'è il gradimento di #Allegri: la #Juventus ci prova, in attesa del rilancio del #Bayern per #DeLigt… - GiovaAlbanese : Fatta ? #Juventus e #Palermo hanno raggiunto l'intesa per #Brunori: trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni… - GiovaAlbanese : Ufficiale: la #Juventus ha acquisito #Cambiaso dal #Genoa per 8 milioni e mezzo, più bonus fino ad altri 3. Per il… - JuventusUn : #calciomercato Ha chiesto la cessione: vuole la #Juventus | Arriva il vice #Vlahovic! LE CIFRE?… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, tegola Bremer: occhio alla Juventus ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -