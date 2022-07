Calciomercato Bologna: UFFICIALE il rinnovo di Binks fino al 2026 (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Bologna, l’ad Fenucci ha confermato in conferenza stampa il rinnovo di Luis Binks con i rossoblu fino al 2026 A margine della conferenza stampa di presentazione di Lykogiannis, il Bologna ha annunciato il rinnovo fino al 2026 di Luis Binks. Di seguito le parole dell’ad Fenucci. ?? PROLUNGAMENTO Luis #Binks rossoblù fino al 2??0??2??6?? ??? #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/nS8YlNKKBl— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 15, 2022 «Anche se andrà probabilmente in prestito per un anno in un altro club, siamo molto felici di aver rinnovato il contratto ad uno dei nostri giocatori migliori in prospettiva». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022), l’ad Fenucci ha confermato in conferenza stampa ildi Luiscon i rossoblualA margine della conferenza stampa di presentazione di Lykogiannis, ilha annunciato ilaldi Luis. Di seguito le parole dell’ad Fenucci. ?? PROLUNGAMENTO Luis #rossoblùal 2??0??2??6?? ??? #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/nS8YlNKKBl—Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 15, 2022 «Anche se andrà probabilmente in prestito per un anno in un altro club, siamo molto felici di aver rinnovato il contratto ad uno dei nostri giocatori migliori in prospettiva». L'articolo proviene ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, in chiusura l’accordo con la @juventusfc per l’arrivo di #Cambiaso in prestito ???? - GiovaAlbanese : Ufficiale: la #Juventus ha acquisito #Cambiaso dal #Genoa per 8 milioni e mezzo, più bonus fino ad altri 3. Per il… - GiovaAlbanese : Attesa per domani l'ufficialità di #Cambiaso, neo acquisto della #Juventus: poi il calciatore dovrebbe trasferirsi… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#calciomercato #Juventus ?? #sportmediaset ?? 'Se parte #Deligt, si pensa a #PauTorres. Il #villareal non chiede meno d… - persemprecalcio : ???? L'amministratore delegato del #Bologna ha analizzato le possibilità di mercato in entrata della squadra emiliana?? -